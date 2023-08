PSV in gesprek met Sergino Dest

De keuze voor Dest is op het eerste oog opmerkelijk, omdat de defensieve problemen vooral het centrum betreffen, waar Jarrad Branthwaite is vertrokken en Armando Obispo langdurig geblesseerd is, en PSV bovendien al dik in de vleugelverdedigers zit. Voor de rechterkant beschikt Bosz over Jordan Teze, Shurandy Sambo en Phillipp Mwene. Die laatste kan ook als linksback spelen. Voor de linksbackpositie heeft PSV ook meerdere opties. Patrick van Aanholt is de eerste linksback en daarachter zitten Fredrik Oppegard en Mauro Junior. Laatstgenoemde is momenteel geblesseerd.

De interesse van Dest lijkt erop te wijzen, dat Teze voor Bosz ook een serieuze optie is als centrumverdediger, de positie waarop de huidige rechtsback zelf ook het liefst speelt. Bosz stak deze week de loftrompet over Teze en prees zijn opbouw, terwijl de tweevoudig Oranje-international ook de snelheid heeft om met ruimte in zijn rug te spelen, iets waar het huidige centrum André Ramalho en Olivier Boscagli meer moeite mee heeft. Uit de grote verzameling vleugelverdedigers, die PSV momenteel heeft, lijken er ook nog wel één of twee in aanmerking te komen voor een vertrek. Sambo heeft een contract dat medio 2024 afloopt en heeft tot nu toe niet bijgetekend, terwijl Oppegard weinig perspectief heeft. Het is ook de vraag of Mwene genoegen kan nemen met zijn huidige bijrol.

De contacten met Dest zijn goed, want technisch directeur Earnest Stewart van PSV kent hem vanuit zijn periode bij de nationale bond van Amerika, zijn vorige werkgever. Eerder mikte PSV voor de versterking van de defensie op centrumverdediger Zeno Debast van Anderlecht, maar zijn komst lijkt te hoog gegrepen met een prijskaartje van 15 miljoen euro. PSV wordt ook in verband gebracht met de Amerikaanse verdediger Miles Robinson van Atlanta United.

Dest is opgeleid door Ajax en werd na zijn doorbraak bij die club voor 21 miljoen euro verkocht aan Barcelona. Voor blaugrana speelde de Almeerder 72 wedstrijden. Afgelopen seizoen was Dest op huurbasis actief voor AC Milan. Daar speelde hij samen met Aster Vranckx. Dat is de beoogde vervanger van Ibrahim Sangaré als die de komende weken nog wordt verkocht. PSV heeft met hem al een principe-akkoord daarover en nu VfL Wolfsburg de Kroaat Lovro Majer heeft aangetrokken, is de Volkswagenclub bereid om mee te werken aan een vertrek, als PSV daadwerkelijk voor Vranckx aanklopt.