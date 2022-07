Frenkie de Jong ondanks geruchten met Barcelona op trainingskamp

De geruchten over een overstap van De Jong doen al geruime tijd de rondte in Spaanse en Britse media. United-manager Erik ten Hag, die al bij Ajax met De Jong werkte, wilde zich onlangs niet wilde uitlaten over de eventuele komst van de middenvelder. Barça-voorzitter Joan Laporta zei begin deze maand wel: „We weten dat clubs hem willen hebben, niet alleen United, maar we zijn niet van plan om hem te verkopen.”

De Catalanen lijken wel vijf andere spelers te willen verkopen. Martin Braithwaite, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig en Neto zitten allen niet bij de 28-koppige selectie van Xavi. In de VS staan er oefenduels tegen Inter Miami, Real Madrid, Juventus en New York Red Bull op het programma.