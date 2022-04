Sport Kort: Boston Celtics beginnen play-offs NBA met zege in extremis

onze telesportredactie

AMSTERDAM - In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws.

Geschorste landen Zimbabwe en Kenia gewoon in loting Afrika Cup

10.56 uur: De geschorste landen Zimbabwe en Kenia doen dinsdag gewoon mee bij de loting voor het kwalificatietoernooi van de Afrika Cup in 2023. De Afrikaanse voetbalbond CAF gaat ervan uit dat de schorsingen zijn opgeheven voordat de eerste wedstrijden beginnen in juni.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft beide landen uitgesloten van competities en toernooien vanwege de overheidsinmenging in de voetbalbonden. Een overheidsinstantie van Zimbabwe ontsloeg het bestuur van de nationale voetbalbond omdat de bestuursleden bepaalde uitgaven van overheidsgelden niet konden verantwoorden. In Kenia ontbond het ministerie van Sport het bestuur van de nationale voetbalbond omdat voorzitter Nick Mwendwa is beschuldigd van fraude.

De CAF verwacht dat de FIFA de schorsingen half mei opheft. Als dat niet zo is, dan zullen Zimbabwe en Kenia alsnog worden uitgesloten van deelname aan de kwalificaties voor de Afrika Cup. In dat geval zullen er na de loting twee groepen zijn met drie in plaats van vier clubs, waarbij de beste twee zich plaatsen voor de eindronde in 2023 in Ivoorkust.

Jokic, Embiid en Antetokounmpo kandidaten titel beste speler NBA

10.32 uur: De Servische basketballer Nikola Jokic maakt opnieuw kans om te worden uitgeroepen tot beste speler van de NBA van het afgelopen reguliere seizoen. De speler van Denver Nuggets hoort bij de drie finalisten in de verkiezing.

Zijn concurrenten voor de begeerde titel 'most valuable player' zijn de Kameroener Joel Embiid van Philadelphia 76ers en de Griek Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks.

Embiid eindigde in de reguliere competitie als beste schutter met een gemiddelde van 30,6 punten. Antetokounmpo is de sterspeler van Milwaukee Bucks, de ploeg die vorig jaar kampioen werd van de NBA. Hij werd in 2019 en 2020 verkozen tot meest waardevolle speler.

De drie finalisten bereikten met hun clubs de play-offs en zijn nog volop in de race voor de titel van dit jaar.

Spieth speelt met dertiende zege frustratie mislukte Masters weg

10.30 uur: De Amerikaanse golfer Jordan Spieth heeft zijn dertiende zege op de Amerikaanse proftour PGA geboekt. De 28-jarige Texaan won de RBC Heritage op Hilton Head Island (South Carolina).

Spieth had voor zijn vierde en laatste ronde 66 slagen nodig, vijf onder par, en hij rukte door die lage score op van de negende naar de gedeelde eerste plaats met zijn landgenoot Patrick Cantlay. In de beslissende play-off was Spieth de beste.

Tatum bezorgt basketballers Celtics zege in de laatste seconde

10.00 uur: De basketballers van Boston Celtics zijn de play-offs in de NBA begonnen met een nipte overwinning op Brooklyn Nets: 115-114. De worp die de winnende punten opleverde, viel in de laatste seconde van de wedstrijd. Jayson Tatum kreeg de bal in handen en maakte vlak voor de eindzoemer een lay-up.

Kevin Durant had luttele seconden daarvoor de Nets aan de zege kunnen helpen, maar zijn schot van afstand miste de korf, waardoor de voorsprong 114-113 bleef en de Celtics alsnog konden toeslaan in de resterende seconden.

'Matchwinner' Tatum was ook de topschutter voor zijn ploeg in het duel uit de eerste ronde van de play-offs. Hij kwam tot 31 punten. Bij de Nets was Kyrie Irving de topscorer met 39 punten.

Phoenix Suns, de beste ploeg uit de reguliere competitie en daardoor in de play-offs als eerste geplaatst in de Western Conference, won van het als achtste geplaatste New Orleans Pelicans met 110-99. Chris Paul maakte 30 punten voor de Suns en hij was vooral op dreef in het vierde kwart. Paul voorkwam met 19 punten een comeback van de Pelicans.