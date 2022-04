Sport Kort: Spaanse tennisser Robredo (39) sluit carrière af in Barcelona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Spaanse tennisser Robredo (39) sluit carrière af in Barcelona

19.45 uur: De Spaanse tennisser Tommy Robredo heeft zijn loopbaan afgesloten in Barcelona. De 39-jarige Robredo, voormalig nummer 5 van de wereld, was in de eerste ronde kansloos tegen landgenoot Bernabé Zapata Miralles (6-1 6-1). Hij werd desondanks na afloop toegejuicht door het publiek. De Spanjaard sloot zijn carrière af op de plek waar hij in 1999 zijn eerste ATP-toernooi speelde.

Robredo bereikte destijds op het gravel van Barcelona de derde ronde, onder meer dankzij een verrassende zege op Marat Safin uit Rusland. De Spanjaard won in zijn carrière twaalf ATP-titels, onder meer in 2004 in Barcelona. Hij veroverde met Spanje drie keer de Daviscup (2004, 2008 en 2009). Op de grandslams kwam Robredo nooit verder dan de kwartfinales.

„Ik heb altijd gezegd dat ik stop met tennissen op de dag dat er iets in mijn leven zou komen dat nog mooier is. Mijn vrouw en dochter hebben alles veranderd”, zei Robredo, die met een wildcard nog een keer mocht meedoen in Barcelona. „Bedankt allemaal, tennis zit voor altijd in mijn hart.”

Sliedrecht pakt volleybalbeker voor vierde keer in vijf jaar

18.40 uur: De volleybalsters van Sliedrecht hebben voor de vierde keer in vijf jaar de Nederlandse beker gewonnen. De ploeg van coach Vera Koenen versloeg VV Utrecht, dat voor het eerst in de bekerfinale stond, in Ede in vier sets: 26-24 25-27 25-19 25-17.

Sliedrecht won de beker eerder in 2012, 2015, 2018, 2019 en 2020. Vorig jaar bleef de ploeg van Koenen steken in de kwartfinales. Apollo 8 uit Borne volgde Sliedrecht op als bekerwinnaar.

Utrecht debuteert dit seizoen in de Eredivisie en bereikte voor het eerst de eindstrijd van het bekertoernooi, dankzij een zege op titelverdediger Apollo 8 in de halve finales na een achterstand van 2-0 in sets.

Koenen, die na dit seizoen vertrekt, gaat de komende weken met haar ploeg ook op jacht naar de landstitel.

Keniaan Chebet wint 126e marathon van Boston

18.29 uur: De Keniaanse atleet Evans Chebet heeft de 126e marathon van Boston gewonnen. De 33-jarige Chebet zegevierde in 2.06.51, voor zijn landgenoten Lawrence Cherono (2.07.21) en Benson Kipruto (2.07.27). Cherono won in 2019 in Boston, Kipruto zegevierde vorig jaar (in 2.09.51).

De marathon werd toen als gevolg van de coronapandemie in oktober gehouden in plaats van zoals gebruikelijk op de derde maandag van april. In 2020 ging de Boston Marathon helemaal niet door vanwege het coronavirus. Boston behoort tot de zes ’majors’ van de marathon. Ruim 28.000 mensen liepen maandag mee.

Chebet won zijn eerste major. Hij eindigde in 2016 al eens als derde in Berlijn.

Bij de vrouwen zegevierde olympisch kampioene Peres Jepchirchir in 2.21.01. De 28-jarige Keniaanse versloeg in de eindsprint Ababel Yeshaneh uit Ethiopië, die als tweede eindigde in 2.21.05. De derde plek in Boston was voor de Keniaanse Mary Ngugi (2.21.32).

Jepchirchir boekte haar derde grote zege in negen maanden tijd. De Keniaanse won vorig jaar de olympische marathon in Sapporo en ze was ook de beste in New York. Ze is de eerste vrouw die de marathons van New York, Boston en de Spelen op haar naam schrijft.

João Félix en Lemar voorlopig aan de kant bij Atlético Madrid

17.45 uur: Atlético Madrid moet het voorlopig doen zonder João Félix en Thomas Lemar. De aanvallers kampen beiden met een hamstringblessure, zondag opgelopen tijdens het gewonnen competitieduel met Espanyol (2-1). De Portugees en de Fransman moesten zich in de rust laten vervangen.

Invaller Yannick Carrasco bezorgde Atlético met twee treffers de winst. De Belg besliste het duel diep in de blessuretijd uit een omstreden strafschop.

De Madrileense ploeg van trainer Diego Simeone heeft in La Liga, net als FC Barcelona en Sevilla, 15 punten achterstand op koploper Real Madrid. Barcelona speelde wel twee wedstrijden minder. Atlético komt woensdag weer in actie, tegen Granada.

Hazard drie weken na operatie terug op het veld bij Real Madrid

16.56 uur: Eden Hazard heeft drie weken na zijn enkeloperatie de training bij Real Madrid hervat. De Belgische aanvaller trainde maandag individueel op het veld. Hazard moest eind vorige maand onder het mes om een plaatje uit zijn enkel te laten verwijderen, die daar zat na een eerdere operatie.

De 31-jarige Belg miste daardoor onder meer de duels met zijn vorige club Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. Real Madrid bereikte vorige week de halve finales, al had het daar in de return tegen Chelsea wel een verlenging voor nodig (2-3).

De koploper van de Spaanse voetbalcompetitie speelt op 26 april (in Manchester) en 4 mei (in Madrid) tegen City, met als inzet een plek in de finale van de Champions League. Hazard kan dan mogelijk weer meedoen.

Franse klimmer Bouchard rondt lange solo af in Ronde van de Alpen

16.49 uur: De Franse wielrenner Geoffrey Bouchard heeft na een lange solo de eerste etappe in de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De renner van AG2R Citroën zat mee in de vroege vlucht en bleef als enige vooraan over. De 30-jarige Bouchard slaagde erin om het jagende peloton net voor te blijven en kwam juichend over de streep in San Martino di Castrozza.

De eerste etappe ging over ruim 160 kilometer, met onderweg twee beklimmingen. Op de tweede klim, de Passo Gobbera, liet Bouchard zijn Duitse medevluchter Ben Zwiehoff achter. Hij reed vervolgens de laatste 25 kilometer solo naar de finish.

Zo’n 5 seconden na de Fransman kwam de Spanjaard Pello Bilbao als tweede over de streep, voor de Fransman Romain Bardet. Bouchard boekte de eerste overwinning uit zijn carrière. Hij won wel al twee keer het bergklassement in een grote ronde (Vuelta 2019 en Giro 2021).

De Ronde van de Alpen telt vijf ritten en eindigt vrijdag in de Oostenrijkse stad Lienz. Vorig jaar won de Brit Simon Yates het eindklassement, Bilbao eindigde als tweede.

Lycurgus overleeft negen wedstrijdpunten en wint beker

15.33 uur: De volleyballers van Lycurgus hebben voor het derde jaar op rij de nationale beker gewonnen. In de finale in Ede was de club uit Groningen met 3-2 te sterk voor Orion. Het werd 18-25 25-23 20-25 35-33 15-12. Orion liet in de vierde set liefst negen wedstrijdpunten liggen.

Lycurgus won de beker de vorige twee seizoenen ten koste van Draisma Dynamo.

Het was de vijfde ontmoeting dit seizoen tussen Orion en Lycurgus. Orion won de vorige vier en was nu ook heel dicht bij de overwinning. De club uit Doetinchem zal de teleurstelling snel moeten verwerken. In de strijd om het kampioenschap is Draisma Dynamo vanaf komende zaterdag de opponent in de play-offs. Orion eindigde als eerste in de kampioensgroep, voor Dynamo.

Lycurgus werd derde en liep daardoor de play-offs mis.

Alaphilippe gaat op voor vierde zege Waalse Pijl

13.30 uur: Julian Alaphilippe is weer de uitgesproken kopman bij de Belgische ploeg Quick-Step Alpha Vinyl voor de Waalse Pijl. De Franse wereldkampioen gaat woensdag op voor zijn vierde zege in de Ardennenklassieker met aankomst op de steile Muur van Hoei. Alaphilippe won de koers in 2018, 2019 en 2021. De Belg Remco Evenepoel maakt zijn debuut in de 86e editie van de voorjaarkoers.

„We gaan met een sterk team naar de Waalse Pijl, een koers die we goed kennen en ons dierbaar is”, zegt sportief directeur Klaas Lodewyck. „Julian is onze leider. Hij heeft in de Ronde van Baskenland goede vorm getoond.” Alaphilippe kwam afgelopen woensdag wel ten val in de Brabantse Pijl, maar hij hield geen letsel over aan de harde smak op het asfalt.

De Waalse Pijl start in Blegny en finisht na ruim 200 kilometer bovenop de Muur van Hoei. De renners doen drie keer die klim. De Spanjaard Alejandro Valverde is recordhouder met vijf zeges. De laatste Nederlandse winnaar was Joop Zoetemelk 1976.

IOC sluit nog altijd geen Russische officials uit

12.20 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil nog altijd geen Russische officials uitsluiten, ondanks de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Het IOC verwijst naar het olympisch handvest, waarin staat dat IOC-leden niet de landen vertegenwoordigen waar ze vandaan komen. „Ze zijn als individu gekozen door het IOC en worden als ambassadeurs van het IOC afgevaardigd naar sportorganisaties van hun landen”, aldus een verklaring van het IOC.

Het IOC heeft kort na het uitbreken van de oorlog wel het advies uitgebracht aan alle aangesloten sportbonden om Russische en Belarussische sporters te weren van internationale evenementen. Maar dat is volgens Zwitserland niet meer genoeg, nu de oorlog maar voortduurt. De minister van Sport en Defensie heeft er bij het IOC op aangedrongen om Russische en Belarussische functionarissen uit te sluiten van topfuncties in internationale sportfederaties. Zwitserland huisvest niet alleen het IOC, maar ook tal van grote sportbonden hebben er hun hoofdkantoren.

Geschorste landen Zimbabwe en Kenia gewoon in loting Afrika Cup

10.56 uur: De geschorste landen Zimbabwe en Kenia doen dinsdag gewoon mee bij de loting voor het kwalificatietoernooi van de Afrika Cup in 2023. De Afrikaanse voetbalbond CAF gaat ervan uit dat de schorsingen zijn opgeheven voordat de eerste wedstrijden beginnen in juni.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft beide landen uitgesloten van competities en toernooien vanwege de overheidsinmenging in de voetbalbonden. Een overheidsinstantie van Zimbabwe ontsloeg het bestuur van de nationale voetbalbond omdat de bestuursleden bepaalde uitgaven van overheidsgelden niet konden verantwoorden. In Kenia ontbond het ministerie van Sport het bestuur van de nationale voetbalbond omdat voorzitter Nick Mwendwa is beschuldigd van fraude.

De CAF verwacht dat de FIFA de schorsingen half mei opheft. Als dat niet zo is, dan zullen Zimbabwe en Kenia alsnog worden uitgesloten van deelname aan de kwalificaties voor de Afrika Cup. In dat geval zullen er na de loting twee groepen zijn met drie in plaats van vier clubs, waarbij de beste twee zich plaatsen voor de eindronde in 2023 in Ivoorkust.

Jokic, Embiid en Antetokounmpo kandidaten titel beste speler NBA

10.32 uur: De Servische basketballer Nikola Jokic maakt opnieuw kans om te worden uitgeroepen tot beste speler van de NBA van het afgelopen reguliere seizoen. De speler van Denver Nuggets hoort bij de drie finalisten in de verkiezing.

Zijn concurrenten voor de begeerde titel ’most valuable player’ zijn de Kameroener Joel Embiid van Philadelphia 76ers en de Griek Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks.

Embiid eindigde in de reguliere competitie als beste schutter met een gemiddelde van 30,6 punten. Antetokounmpo is de sterspeler van Milwaukee Bucks, de ploeg die vorig jaar kampioen werd van de NBA. Hij werd in 2019 en 2020 verkozen tot meest waardevolle speler.

De drie finalisten bereikten met hun clubs de play-offs en zijn nog volop in de race voor de titel van dit jaar.

Spieth speelt met dertiende zege frustratie mislukte Masters weg

10.30 uur: De Amerikaanse golfer Jordan Spieth heeft zijn dertiende zege op de Amerikaanse proftour PGA geboekt. De 28-jarige Texaan won de RBC Heritage op Hilton Head Island (South Carolina).

Spieth had voor zijn vierde en laatste ronde 66 slagen nodig, vijf onder par, en hij rukte door die lage score op van de negende naar de gedeelde eerste plaats met zijn landgenoot Patrick Cantlay. In de beslissende play-off was Spieth de beste.

Tatum bezorgt basketballers Celtics zege in de laatste seconde

10.00 uur: De basketballers van Boston Celtics zijn de play-offs in de NBA begonnen met een nipte overwinning op Brooklyn Nets: 115-114. De worp die de winnende punten opleverde, viel in de laatste seconde van de wedstrijd. Jayson Tatum kreeg de bal in handen en maakte vlak voor de eindzoemer een lay-up.

Kevin Durant had luttele seconden daarvoor de Nets aan de zege kunnen helpen, maar zijn schot van afstand miste de korf, waardoor de voorsprong 114-113 bleef en de Celtics alsnog konden toeslaan in de resterende seconden.

’Matchwinner’ Tatum was ook de topschutter voor zijn ploeg in het duel uit de eerste ronde van de play-offs. Hij kwam tot 31 punten. Bij de Nets was Kyrie Irving de topscorer met 39 punten.

Phoenix Suns, de beste ploeg uit de reguliere competitie en daardoor in de play-offs als eerste geplaatst in de Western Conference, won van het als achtste geplaatste New Orleans Pelicans met 110-99. Chris Paul maakte 30 punten voor de Suns en hij was vooral op dreef in het vierde kwart. Paul voorkwam met 19 punten een comeback van de Pelicans.