Ijzersterke armklem goed voor brons Joanne van Lieshout blijkt voor niemand bang op WK judo: ’Alleen maar bezig met winnen’

Joanne van Lieshout (rechts) op het podium. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het was alsof Joanne van Lieshout al jaren meedeed aan het WK. De Brabantse judoka oogde woensdag kalm, zelfverzekerd en bleek voor niemand bang. En dat voor iemand die slechts 20 is en in Doha debuteerde op het mondiale toernooi. Haar brons had net zo goed goud kunnen zijn.