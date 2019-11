Teemu Pukki heeft gescoord. Ⓒ AFP

Finland heeft historie geschreven door zich voor de eerste keer ooit te kwalificeren voor een groot toernooi. Een 3-0 zege op Liechtenstein was voldoende om het ticket voor het EK 2020 binnen te slepen. Na het laatste fluitsignaal was er een heuse veldbestorming in Helsinki, waar de fans gek van vreugde waren na het grote succes.