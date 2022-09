Emoties en pijn bij Annemiek van Vleuten: ’Ik lag opeens op de grond’

Voetbal

Lewandowski test voor kwetsbaar Nederland

Het elftal dat Louis van Gaal vanavond in Warschau het veld instuurt in de Nations League-wedstrijd tegen Polen, is in hoofdlijnen de ploeg die de bondscoach in zijn hoofd voor het WK. „Ik denk dat jullie de spelers zien van wie ik denk dat ze op het WK gaan spelen”, verklapte de bondscoach in het N...