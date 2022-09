Premium Het beste van De Telegraaf

Gouden Oranje-missie eindigt in horrordag Emoties en pijn bij Annemiek van Vleuten: ’Mijn voorband explodeerde’

Door Hans Ruggenberg

Annemiek van Vleuten zit beduusd op de grond na haar val. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De mixed relay had een gouden triomftocht moeten worden voor Oranje, maar het werd een verschrikkelijke horrordag. Al na de eerste kilometers was de Nederlandse ploeg kansloos voor de wereldtitel toen de ketting van Bauke Mollema er vanaf schoot, waarna een nog groter drama Annemiek van Vleuten trof, toen ze vlak na haar start keihard ten val kwam. Een ’zekere’ medaille was daarmee helemaal vervlogen, maar vooral de fysieke schade bij Van Vleuten is uiterst zorgwekkend.