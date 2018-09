Schalke baalt: 'Wíj verdienden de halve finale'

"Wij verdienden het", stelde Schalke-coach Markus Weinzierl, die toe moest zien hoe zijn ploeg tegen 10 man en bij een 3-0 voorsprong tegen twee tegentreffers opliep, bij Sky. "We hebben een geweldige moraal getoond en keihard gestreden. Het is heel bitter en ongelooflijk ongelukkig."

"Onze gezichten spreken boekdelen", aldus middenvelder Daniel Caligiuri. "We wilden het helemaal anders doen dan in de uitwedstrijd en dat is ons gelukt. Door de 2-0 na 90 minuten kregen we een verlenging en daarin kwamen we volkomen terecht op 3-0. Wat er precies gebeurde bij dat doelpunt van Ajax weet ik ook niet. Ik kan de goede woorden voor mijn teleurstelling niet vinden. We hebben er alles aan gedaan, maar helaas is het ons niet gelukt een vierde doelpunt te maken."

"De teleurstelling is enorm", vertelt aanvoerder Benedikt Höwedes. "Als oudere speler probeer je de anderen in de kleedkamer er een beetje doorheen te slepen. We hebben gestreden en een sterke wedstrijd gespeeld. In de eerste minuten kregen we al twee goede kansen. In de verlenging stonden we met één been in de halve finale, maar de eerste kans voor Ajax, wat niet eens een kans was, betekende meteen de 3-1. Zo is voetbal, dat doet echt pijn. Maar je kunt alleen complimenten geven aan de ploeg."