Jeffrey Bruma staat open voor PSV: ’Altijd een heel mooie optie’

Jeffrey Bruma in zijn eerdere tijd bij PSV. Ⓒ René Bouwman

Jeffrey Bruma staat open voor een terugkeer naar PSV. „PSV is altijd een heel mooie optie, of dat nu is of over een aantal jaar”, zegt de verdediger. „We moeten maar kijken wanneer dat het beste past. Maar het is zeker een optie waar ik al vaak over heb nagedacht.”