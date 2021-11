Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media lovend over winnaar GP van Mexico ’Moment van magie Max Verstappen kan begin van het einde zijn voor Lewis Hamilton’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Max Verstappen draait de Mercedessen direct een loer. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen heeft zondagavond een belangrijke slag geslagen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. In Mexico reed de Nederlander onbedreigd naar de overwinning en liet hij rivaal Lewis Hamilton mijlenver achter zich. De Brit kwam liefst zeventien tellen later dan Verstappen over de finish. De dominantie van Verstappen is ook in het buitenland opgevallen.