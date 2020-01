Loopbaan Wozniacki eindigt met sof

Wozniacki knokte zich in de derde set nog terug van een 3-0-achterstand tot 3-3, maar na serviceverlies op 6-5 was haar loopbaan ten einde.

De 29-jarige Wozniacki, tegenwoordig de mondiale nummer 36, voerde in 2010 de wereldranglijst aan. Ze won in haar carrière één grandslamtoernooi; in 2018 was ze de sterkste op de Australian Open. Twee jaar geleden versloeg ze in de eindstrijd Simona Halep in drie sets. Een ander groot succes was de winst van de WTA Finals eind 2017.

Wozniacki won in haar carrière dertig WTA-toernooien, stond 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio 2016 droeg ze de Deense vlag bij de openingsceremonie.

Gezin

„Ik heb altijd gezegd dat er meer is in het leven dan tennis. De afgelopen maanden ben ik me dat steeds meer gaan realiseren. Het besluit heeft niets te maken met mijn gezondheid (ze kampt met reuma, red.) en is ook zeker geen vaarwel”, meldde de 29-jarige tennisster op Instagram.

Zelf voerde Wozniacki aan dat de ziekte geen rol heeft gespeeld bij haar besluit om te stoppen. Ze schreef op Instagram dat ze andere doelen in het leven nu belangrijker vindt dan tennis. „Een gezin stichten met mijn man David is een van die doelen, evenals met hem over de wereld blijven reizen en aandacht vragen voor reuma.”

Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal namen met speciale videoboodschappen afscheid van Caroline Wozniacki: