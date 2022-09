Eerste ronde KNVB-beker levert één ’Eredivisie-duel’ op

Voetbal

Ziyech fleurt rentree voor Marokko op met winst

Met de teruggekeerde Hakim Ziyech in de ploeg heeft Marokko de oefeninterland tegen Chili in de aanloop naar het WK met 2-0 gewonnen. Sofiane Boufal (strafschop) en Abdelhamid Sabiri maakten in de laatste 25 minuten de doelpunten in het stadion van de Spaanse club Espanyol.