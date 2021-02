Corona-expert UEFA: ’Het EK komt er deze zomer hoe dan ook’

De door de UEFA aangestelde expert op het gebied van het coronavirus ziet geen scenario waarin er nieuw uitstel zal plaatsvinden. „Er is geen mogelijkheid waarbij het Europees kampioenschap niet gespeeld wordt. Het gaat door”, zo spreekt hij zelfverzekerd in gesprek met Reuters.

Het wordt volgens Koch alleen nog de vraag in welke vorm het EK 2021 wordt afgewerkt. „Er is geen worst case secnario. Er zijn realistische scenario’s en optimistische scenario’s.”

De grote vraag blijft dan dus vooral of het EK in twaalf verschillende landen kan plaatsvinden, zoals oorspronkelijk gepland. Amsterdam is een van de speelsteden in het oorspronkelijke plan.

Koch werd eind januari door de UEFA aangesteld als medisch adviseur voor het EK van komende zomer. Bij zijn aanstelling was hij direct al zeer positief. Daarbij sprak hij ook over de aanwezigheid