Fabio Jakobsen vervolgt seizoen in Portugal

De Nederlandse wielrenner keerde op 11 april in de Ronde van Turkije terug in het peloton, nadat hij 5 augustus vorig jaar lbij een vreselijk ongeval in de openingsrit van de Ronde van Polen levensbedreigende verwondingen opliep. Zo brak de sprinter, de Nederlands kampioen van 2019, alle beenderen in zijn gezicht en verbrijzelde hij zijn gehemelte en luchtpijp.

Inmiddels is Jakobsen aan de betere hand. Hij is echter nog niet op zijn oude niveau. Waar hij zich in Turkije succesvol wegcijferde voor collega-sprinter Mark Cavendish, de Brit won vier ritten, stelt Jakobsen zich in Portugal in dienst van spurtbom Sam Bennett.

„We mikken met Sam op goede resulten in de massasprints”, aldus ploegleider Tom Steels. „Ook wordt het interessant om te zien hoe Fabio het doet. Na de Ronde van Turkije wordt dit opnieuw een stap in de goede richting voor hem.”

De zevenkoppige formatie van Deceuninck-Quick Step wordt gecompleteerd door Shane Archbold, Davide Ballerini, Michael Mørkøv, Bert Van Lerberghe en Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen.