Bizarre beelden: op hol geslagen paard rent weg op bij wielerwedstrijd Strade Bianche

Op televisiebeelden was te zien dat de geschrokken Vollering even moest inhouden. Bij een volgend shot was het paard onderuit gegaan in een bocht en kon Vollering verder rijden. Volgens Eurosport is het paard, mogelijk geschrokken van de helikopter die boven de renster vloog, teruggebracht naar de wei. Dat zou gebeurd zijn nog voor het peloton passeerde.

Vollering won niet veel later de koers.