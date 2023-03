Bizarre beelden: op hol geslagen paard rent weg op bij wielerwedstrijd Strade Bianche

Door onze Telesportredactie

Demi Vollering weet niet wat ze ziet in de Strade Bianche. Voor haar gaat een paard vol in galop. Ⓒ Getty Images

Een loslopend paard heeft voor een gevaarlijke situatie gezorgd in de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche. Het dier liep plotseling op de weg, kort voor de Nederlandse Demi Vollering, die in achtervolging was op de Amerikaanse leidster in de koers, Kristen Faulkner.