Terpstra: ’WK eind september hoofddoel’

„Ik hoopte aanvankelijk volgende week in de BinckBank-Tour mijn rentree te kunnen maken”, aldus de 35-jarige Noord-Hollander die met twee scheurtjes in zijn schouder de Tour vroegtijdig moest verlaten. „Ik weet niet wanneer ik weer kan koersen, maar het WK op de weg eind september is mijn hoofddoel. Dat parcours ligt me”, aldus de routinier, die ook de kansen van Mathieu van der Poel hoog inschat. „Ja, voor hem is het ook geweldig. We kunnen daar met een sterke ploeg aan de start verschijnen.”

Terpstra was er morgen ook graag bij geweest, ook omdat hij heeft meegedacht over de route. „Die lijkt grotendeels op wat ik heb aangegeven. In de stad is het draaien en keren en met slecht weer wordt het een zware wedstrijd.”