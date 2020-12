Everton argwanend over Manchester City na afgelasting: ’Maak alle informatie openbaar’

„Everton betreurt het uitstel van de wedstrijd tegen Manchester City. Niet alleen voor de 2000 fans die aanwezig zouden zijn geweest, maar ook voor supporters over de hele wereld”, stelt de club in een korte verklaring.

„Onze spelers waren voorbereid op de wedstrijd, net als de teamstaf en iedereen op Goodison Park. De wedstrijddag is de belangrijkste dag op onze kalender. En dit was een grote wedstrijd.”

Everton eist transparantie van City. „Hoewel Everton de openbare veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, vragen we alle informatie die Manchester City aan de Premier League heeft verstrekt openbaar te maken, zodat voor de club duidelijk is waarom deze beslissing is genomen.”

Everton staat derde in de Premier League, City staat voorlopig achtste.

