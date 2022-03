Swingend FC Barcelona vernedert Real Madrid in El Clásico

Bij FC Barcelona begon Frenkie de Jong als enige Nederlander in de basis voor de clash met de Madrilenen. Xavi had dus geen basisplaats ingeruimd voor Memphis Depay en Luuk de Jong. Koploper Real Madrid kon niet beschikken over Karim Benzema. De topscorer van La Liga (22 doelpunten) heeft een lichte blessure en trainer Carlo Ancelotti wil vanwege het drukke programma van de komende weken geen risico met de Fransman nemen. Luka Modric verving hem tegen de Catalanen.

In Estadio Santiago Bernabéu hoopte Barcelona eindelijk weer eens te winnen van Madrid. De vijf vorige keren dat de ploeg van Xavi de Madrilenen trof, werd er immers niet gewonnen. Op 2 maart 2019 stapte Barcelona voor het laatst als winnaar van het veld tegen Real Madrid.

Aubameyang

De eerste twee kansen waren voor de thuisploeg. Rodrygo probeerde het met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar hij zag het leer in het zijnet verdwijnen. Niet veel later moest Marc-André ter Stegen ingrijpen na een schot van Federico Valverde. De goalie van Barcelona kon de bal over de achterlijn tikken. Daarna pakte Barcelona het initiatief volledig over.

Pierre-Emerick Aubameyang hielp eerst nog de grootste kans tot dusver om zeep. De spits van de Catalanen werd bediend door Ferran Torres en had vervolgens alle tijd voor een goed schot, maar hij schoot recht op Thibaut Courtois af.

Maar dat werd hem al snel vergeven, want nog binnen het halfuur tekende hij alsnog voor de voorsprong. Een voorzet van Ousmane Dembélé werd door de winteraanwinst met het hoofd binnen gewerkt. Ondertussen was Frenkie de Jong al op de bon geslingerd. De Nederlander ontving een gele prent, nadat hij een snelle counter van Madrid eruit haalde.

Vijf minuten na de openingsgoal smeekte Vinicius om een penalty, nadat hij oog in oog met Ter Stegen naar de grond ging. De scheidsrechter wilde van niets weten en vond dat Vinicius wel heel makkelijk naar het gras ging.

Ronald Araújo viert de 2-0. Ⓒ ANP/HH

De bezoekers waren heer en meester en dat Barcelona nog voor rust de voorsprong verdubbelde, was meer dan terecht. Het was Ronald Araújo die de formatie van Xavi op 2-0 schoot. Hij stond bij een hoekschop helemaal vrij en kon het leer zo tegen de touwen koppen.

Barcelona drukt door

Barcelona kwam scherp uit de kleedkamer en Ferran Torres kreeg direct na rust een gigantische kans om de wedstrijd in het slot te gooien. Maar oog in oog met Courtois schoof hij de bal onbegrijpelijk naast.

Net als bij Aubameyang in de eerste helft, werd ook Ferran Torres de misser onmiddellijk vergeven, nadat hij een minuut later alsnog voor de 3-0 tekende. De aanval werd overigens opgezet door Frenkie de Jong. Barcelona zat op rozen in Madrid.

Aubameyang viert zijn tweede tegen Real Madrid. Ⓒ ANP/HH

De zorgen voor de thuisploeg, die zonder Benzema stuurloos leken, werden groter en groter. Aubameyang tekende vijf minuten na het derde doelpunt voor de 4-0. In eerste instantie werd de goal afgekeurd, maar de VAR greep in en constateerde dat er van buitenspel geen sprake was.

Oranje-international Memphis Depay mocht de laatste twintig minuten als invaller voor Aubameyang meedoen. De oud-speler van PSV scoorde bijna, Courtois wist zijn schot een klein kwartier voor tijd net te stoppen.

Real Madrid mocht van geluk spreken dat het ’slechts’ vier goals om de oren kreeg, want gezien de kansen en het spelbeeld had niemand opgekeken van een nog véél grotere nederlaag.

Door de overwinning heeft de ploeg van Xavi nog maar drie punten achterstand op nummer twee Sevilla. Barcelona heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld en kan dus gelijk komen.

Sevilla speelt gelijk

Sevilla ,de nummer 2, die een achterstand van 9 punten heeft, kwam in eigen stadion niet verder dan 0-0 tegen het als zesde geklasseerde Real Sociedad.

Sevilla werd donderdag uitgeschakeld in de achtste finales van de Europa League na een 2-0-nederlaag na verlenging bij West Ham United. De vorige twee competitiewedstrijden speelde de ploeg van trainer Julen Lopetegui ook al gelijk tegen Rayo Vallecano (1-1) en Deportivo Alavés (0-0).

Veel serieuze doelpogingen waren er niet. Sociedad schoot twee keer op doel, Sevilla in eigen stadion maar één keer.

Sevilla heeft 3 punten voorsprong op Atlético Madrid, de nummer 3 die zaterdag Rayo Vallecano met 1-0 versloeg.

