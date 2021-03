Japan overtroeft Ajax met monsterscore tegen Mongolië

De Japanners hadden vooral een goede eindsprint in huis. Na 90 minuten spelen stond het immers ’pas’ 11-0. In de blessuretijd van de tweede helft werd er nog drie keer gescoord. De grote uitblinker was Yuya Osako die drie keer scoorde. Junya Ito, Sho Inagaki en Kyogo Furuhashi schoten ieder twee keer met scherp.

Japan gaat na vijf duels aan de leiding in de kwalificatiepoule en hoeft zich over het doelsaldo voorlopig geen zorgen meer te maken. Dat is momenteel +27. Mongolië, dat deze reeks overigens wel al een keer won van Myanmar, heeft een doelsaldo van -25.