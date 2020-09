Vertolkt Luuk de Jong ook heldenrol in Europese Supercup?

Luuk de Jong met de Europa League-trofee Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na zijn twee doelpunten in de Europa League-finale heeft Luuk de Jong een eigen hoofdstuk in de geschiedenisboeken van Sevilla. Donderdagavond wacht in Boedapest de volgende uitdaging: de strijd om de Europese Super Cup tegen het favoriete Bayern München. „De beste ploeg ter wereld, met de beste spits van dit moment.”