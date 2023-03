UEFA overweegt uitsluiting Wit-Russische teams

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin bevestigde dit in een brief aan de leden van het Europees Parlement, ingezien door de Duitse zender ARD. Het ging om een antwoord van de Sloveen op een vraag van een Pools parlementslid. „Het is al langer de intentie van de UEFA om de situatie van Wit-Rusland te bespreken”, meldde Ceferin.

Wit-Rusland mag in tegenstelling tot Rusland, dat werd geschorst na de invasie in Oekraïne, voorlopig nog wel aantreden in UEFA-competities. Zaterdag spelen de Wit-Russen, gezien als bondgenoten van Rusland, hun eerste wedstrijd in de kwalificaties van het EK tegen Zwitserland.