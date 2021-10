Newcastle United verzoekt fans ’geen Arabische kleding’ in stadion meer te dragen

Een aantal supporters heeft onlangs St. James’ Park bezocht met bijbehorende hoofdbedekking en gewaden, wat de overname van de club door het Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners en RB Sports & Media moet markeren.

„Niemand van de nieuwe eigenaarsgroep was op enigerlei wijze beledigd door de kleding van de fans, die ervoor kozen om op deze manier te vieren. Het was een gebaar dat werd erkend als positief en verwelkomend met deze bedoeling”, schrijft de club als statement.

„Het blijft echter mogelijk dat deze manier van kleden cultureel ongepast is en het risico loopt anderen aanstoot te geven. Alle bezoekers van de club worden, zoals altijd, aangemoedigd om te dragen wat de norm is voor hun eigen cultuur of religie, en blijven de brede en rijke multiculturele gemeenschappen en groepen weerspiegelen waar de club trots op steunt.”

300 miljoen pond

Begin deze maand werd de overname door Public Investment Fund afgerond. De Premier League heeft de transactie goedgekeurd. De koepelorganisatie besloot in te stemmen met de overname nadat het „juridisch bindende garanties” had gekregen dat de staat Saudi-Arabië geen zeggenschap zou krijgen bij de club.

PIF, dat 80 procent van de fondsen inbrengt in de deal van 300 miljoen pond (ongeveer 354 miljoen euro), wordt beschouwd als onafhankelijk. Daardoor is de overname niet in strijd met de regels van de Premier League.

Bruce geen trainer meer

Trainer Steve Bruce is sinds vandaag tevens niet meer de hoofdverantwoordelijke bij The Magpies. De club meldde dat het een vertrek is ’in goed overleg tussen beide partijen’.

Het vertrek komt niet als een verrassing. Bruce gaf na de recente overname van Newcastle al te kennen dat hij niet verwachtte nog lang de manager van The Magpies te zijn, nadat hij er ruim twee seizoenen aan het roer stond.