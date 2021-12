Sport Kort: Premier League telt met 103 positieve coronatesten een record

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wereldrecord Turk Sakçi op 50 meter schoolslag kortebaan

17.55 uur: Emre Sakçi is de eerste zwemmer die de 50 meter schoolslag op de kortebaan sneller heeft afgelegd dan 25 seconden. De Turk kwam bij nationale kampioenschappen in Gaziantep tot een tijd van 24,95.

De 24-jarige Sakçi verbeterde met zijn tijd het wereldrecord van de Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh, die in 2009 tot 25,25 kwam. Ilja Sjimanovitsj uit Belarus noteerde in november van dit jaar bij de EK kortebaan in Kazan ook 25,25.

FC Groningen laat verdediger Olsson terug naar Zweden gaan

17.32 uur: FC Groningen heeft besloten Elias Olsson terug te laten keren naar Zweden. De 18-jarige verdediger werd het afgelopen half jaar gehuurd van Kalmar FF. FC Groningen had een optie tot koop, maar die werd niet gelicht.

De 18-jarige Olsson kwam slechts een paar minuten in actie voor de Groningers. Hij viel eind vorige maand vlak voor tijd in tegen Fortuna Sittard.

„Wij waren zeker niet ontevreden over de ontwikkeling van Elias in Groningen en hij paste zich ook goed aan in zijn nieuwe leefomgeving. Wij moesten echter nu een beslissing nemen over de koopoptie. De voorwaarden die hieraan waren gesteld, waren voor ons op dit moment te fors”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Premier League telt met 103 positieve coronatesten een record

16.50 uur: In de Engelse voetbalcompetitie zijn vorige week 103 spelers en stafleden positief getest op het coronavirus. Dat is een record, meldt de leiding van de Premier League maandag. In totaal werden van maandag 20 tot en met zondag 26 december in de Premier League 15.186 coronatesten uitgevoerd.

De vele coronagevallen zorgden ervoor dat sommige selecties te maken hadden met een tekort aan spelers. Zondag werden daardoor drie wedstrijden afgelast en een week eerder gingen ook veel duels niet door.

Maandag spelen Newcastle United en Manchester United tegen elkaar. Dinsdag begint de volgende speelronde.

Brand verslaat Van Empel in Superprestigecross in Heusden-Zolder

14.49 uur: Lucinda Brand heeft weer een overwinning geboekt in de Superprestige. De wereldkampioene versloeg haar jonge landgenote Fem van Empel na een wedstrijd over en langs het racecircuit van Heusden-Zolder. Het betekende voor Brand al haar vijfde zege in zes wedstrijden uit de Superprestigereeks.

De 32-jarige Nederlandse had een dag eerder in Dendermonde al haar vijfde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker geboekt. Ook in dat klassement heeft Brand de leiding stevig in handen.

In Heusden-Zolder zette Brand na de tweede van zes rondes even aan. Alleen de 19-jarige Van Empel kon mee. De routinier in de regenboogtrui ging tijdens de vierde ronde in een afdaling onderuit, maar sloot al snel weer vooraan aan bij de talentvolle veldrijdster. Op het laatste stuk naar de finish bleek de ervaren Brand toch de sterkste. Annemarie Worst kwam zo’n 20 seconden later als derde over de finish.

Amerikaanse skiester Shiffrin besmet met coronavirus

12.17 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft het coronavirus opgelopen. De 26-jarige Shiffrin, tweevoudig olympisch kampioene, mist daardoor de wereldbekerwedstrijden van deze week in Linz. De Amerikaanse pakte afgelopen week bij de wereldbeker in Courchevel goud en zilver op de reuzenslalom.

„Het gaat goed met me, maar helaas heb ik een positieve Covid-test afgelegd”, schrijft Shiffrin op Twitter. „Ik volg het protocol en zit dus in isolatie. Ik mis Linz, maar ik ga juichen voor mijn teamgenoten. Tot in het nieuwe jaar.”

De komende dagen staan op de Oostenrijkse piste een reuzenslalom en slalom bij de vrouwen op het programma. Twee jaar geleden won Shiffrin beide onderdelen in Linz. Ze heeft de leiding in het algemene wereldbekerklassement en voert ook het klassement van de reuzenslalom aan.

NHL laat ijshockeyclubs ’taxi-selectie’ vormen vanwege corona

09.42 uur: De clubs uit de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL mogen een tijdelijke schaduwselectie samenstellen met spelers die kunnen invallen in het geval van veel coronabesmettingen. De NHL hoopt zo te voorkomen dat het competitieprogramma verder wordt verstoord. Al bijna zeventig wedstrijden moesten deze weken uitgesteld worden vanwege de golf aan coronabesmettingen binnen de NHL-teams.

De NHL en de spelersvakbond NHLPA hebben daarom besloten dat de clubs naast hun vaste selectie van 23 spelers een extra ploeg mogen vormen, de zogeheten ’taxi-selectie’. Die ploeg bestaat uit maximaal zes ijshockeyers die voorlopig meetrainen en meereizen met de A-selectie. Zij kunnen een speler die positief test op het coronavirus direct vervangen. Deze tijdelijke schaduwselecties blijven tot de All Star-wedstrijd van begin februari bestaan.

De NHL hoopt zo te voorkomen dat wedstrijden uitgesteld moeten worden of dat clubs met uitgedunde selecties op het ijs komen te staan. De organisatie van de grootste ijshockeycompetitie ter wereld besloot afgelopen week al om geen NHL-spelers vrij te geven voor de Olympische Spelen van februari in Beijing. „Helaas is dat niet mogelijk. Het competitieschema is daarvoor nu al te ernstig verstoord.”

Ook Rublev positief op coronavirus na tennistoernooi Abu Dhabi

07.27 uur: De Russische tennisser Andrey Rublev heeft positief getest op het coronavirus. De nummer 5 van de wereld deed onlangs mee aan het demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Vier andere tennissers die daar in actie kwamen, hebben ook het coronavirus opgelopen: Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons Jabeur en Denis Shapovalov. Coach Carlos Moya van Nadal testte bij terugkeer in Spanje ook positief. US Open-kampioene Emma Raducanu bleek bij aankomst in Abu Dhabi al positief en moest het toernooi daarom overslaan.

„Ik zit nu nu in Barcelona en heb helaas positief getest op Covid-19”, meldt Rublev, die het demonstratietoernooi won. De 24-jarige Rus versloeg Andy Murray in de finale. De Schot had in de halve finale gewonnen van Nadal, die in Abu Dhabi zijn officieuze rentree maakte na een maandenlange afwezigheid vanwege een voetblessure.

„Ik zit in isolatie en volg de protocollen”, aldus Rublev. „Zoals iedereen weet, ben ik volledig gevaccineerd. Ik was me aan het voorbereiden op de ATP Cup en de Australian Open. Ik moet nu eerst herstellen en ga pas naar Melbourne als dat voor iedereen veilig is. Ik ben boos en bezorgd om wat er momenteel gebeurt.”