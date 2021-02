Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Ronde van Vlaanderen opnieuw zonder publiek

13:00 uur De Ronde van Vlaanderen moet het op 4 april vanwege de coronacrisis opnieuw zonder publiek stellen. De Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter bevestigde tijdens een persconferentie in Ninove dat de 105e editie van de Belgische wielerklassieker evenals vorig jaar ’achter gesloten deuren’ zal plaatsvinden.

Ook Omloop Het Nieuwsblad (27 februari) en Nokere-Koerse (17 maart) moeten het in Vlaanderen zonder fans stellen.

Voetbal: Aanklagers in beroep in strafproces tegen Valcke en Al-Khelaïfi

12.24 uur: De Zwitserse aanklagers in het corruptieproces tegen Jerome Valcke, voormalig secretaris-generaal van de FIFA, en voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van Paris Saint-Germain hebben beroep aangetekend tegen de vonnissen. Het Openbaar Ministerie wil dat het duo en ook een derde beklaagde in deze zaak, de Griekse zakenman Dinos Deris, alsnog de cel ingaan voor de misdrijven waarvan het OM het drietal beschuldigt.

De zaak draaide om vermeende corruptie bij de toewijzing van uitzendrechten van diverse grote toernooien, waaronder WK’s. Al-Khelaïfi werd eind oktober vrijgesproken van crimineel gedrag. Justitie eiste een gevangenisstraf van 28 maanden tegen de zakenman uit Qatar.

Valcke kreeg in plaats van de geëiste drie jaar cel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 dagen. De Fransman moest tevens een bedrag van 1,75 miljoen euro terugbetalen aan de FIFA.

Voetbal: ADO Den Haag ook komende weken zonder Janmaat

12.14 uur: ADO Den Haag kan ook de komende weken geen beroep doen op Daryl Janmaat. De verdediger heeft een kijkoperatie aan zijn knie ondergaan en hij moet nog weken herstellen.

De 31-jarige Janmaat liep half januari een blessure op in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (1-4) en kwam sindsdien niet meer in actie. Hij speelde dit seizoen pas 160 minuten voor ADO.

Janmaat verbond zich eind vorig jaar tot de zomer van 2023 aan ADO. Hij trainde destijds al anderhalve maand mee bij ADO, omdat hij zonder club zat. ADO staat met 13 punten zeventiende in de Eredivisie en moet vrezen voor degradatie.

Voetbal: Min tekent contract bij RKC Waalwijk

11.05 uur: De 21-jarige aanvaller David Min heeft bij RKC Waalwijk zijn eerste profcontract ondertekend. Hij verbond zich tot medio 2023 aan de Brabantse Eredivisie-club, met een optie voor een extra jaar. Hij was sinds de zomer van 2018 op amateurbasis actief voor RKC.

„David heeft zich het afgelopen jaar goed ontwikkeld en heeft na een aantal jaar als amateur nu een contract afgedwongen. Samen gaan we optrekken in zijn verdere ontwikkeling als veelzijdige spits”, laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten.

Min kwam tot dusver in vier Eredivisie-duels in actie. Hij maakte vorige maand in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2) zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal.

Tennis: Kenin geopereerd aan blindedarmontsteking

10.55 uur: De Amerikaanse Sofia Kenin, die vorig jaar de Australian Open won, heeft een operatie ondergaan. In een Australisch ziekenhuis is haar blinde darm verwijderd, zo maakte de nummer 4 van de wereld bekend.

„Maandag raadpleegde ik de toernooidokter omdat ik veel pijn aan mijn buikspieren had. Bij een scan werd een acute blindedarmontsteking vastgesteld”, aldus de 22-jarige Kenin, die op de Australian Open al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Ze was met 6-3 6-2 kansloos tegen de Estse Kaia Kanepi.

Na haar vroege uitschakeling verloor Kenin deze week ook snel op een klein WTA-toernooi in Melbourne. De Australische tiener Olivia Gadecki was haar de baas.

Voetbal: Club Brugge ook zonder Lang naar Oekraïne

10.37 uur: Club Brugge reist ook zonder Noa Lang af naar Oekraïne voor het Europa League-duel van donderdagavond met Dinamo Kiev. De Belgische koploper meldt niet waarom Lang in België achterblijft.

Dinsdag werd al bekend dat Stefano Denswil thuis zou blijven. Hij is besmet geraakt met het coronavirus, evenals Hans Vanaken, Matej Mitrovic, trainer Philippe Clement en zijn assistenten. Lang had naar verluidt wél symptomen, maar testte negatief.

Club Brugge kreeg bij het eerste Europese duel van het seizoen, de openingswedstrijd in de groepsfase van de Champions League eind oktober bij Zenit (1-2), ook al te maken met enkele coronagevallen.

Basketbal: Nets maken grote achterstand goed

09.28 uur: De Brooklyn Nets hebben in de NBA na een achterstand van 24 punten alsnog gewonnen van Phoenix Suns. Het werd 128-124. James Harden had in Phoenix met 38 punten een belangrijk aandeel in de inhaalrace.

Halverwege keken de Nets tegen een 75-54-achterstand aan. Het was de grootste achterstand na twee kwarten die de club in het derde en vierde kwart ongedaan wist te maken sinds de Nets in 1976-1977 toetraden tot de NBA.

Bij de Nets, die voor de vierde keer op rij wonnen, ontbraken Kyrie Irving en Kevin Durant. Irving had rugproblemen, Durant ondervindt hinder van een hamstringblessure. De wedstrijd stond ook in het teken van de terugkeer van Nets-coach Steve Nash, die in het verleden voor de Suns werkte.