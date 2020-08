Guardiola is op z’n hoede voor dadendrang Depay & co

De Spanjaard verwees vrijdag naar de eerste twee kwartfinales, die in Lissabon allebei pas in de slotfase werden beslist. Paris Saint-Germain kwam woensdag tegen Atalanta Bergamo op achterstand en sloeg in de absolute slotfase met twee treffers toe: 2-1. Ook de wedstrijd tussen RB Leipzig en Atletico Madrid werd donderdag pas tegen het einde beslist en eindigde eveneens in 2-1.

„De wedstrijd van zaterdag zal daarop geen uitzondering zijn”, aldus Guardiola. „We moeten fouten voorkomen, die worden direct afgestraft. Op dit niveau is die druk er altijd. Elke wedstrijd is een finale.”

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Champions League