Synchroonzwemsters De Brouwer en Steenbeek vijfde op EK

Premium Sport

Sportklimmen is tegenwoordig olympisch en heeft een speciale ’vibe’

Het is even wennen voor de traditionele topsportliefhebber. Sportklimmen is tegenwoordig olympisch en zal na de introductie in Tokio over twee jaar in Parijs ook weer in het programma worden opgenomen. Wat is sportklimmen? En zijn wij Nederlanders daar goed in? Een reportage vanuit het centrum van M...