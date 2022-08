Tweede tijd Korstanje in series op 100 vlinder bij EK

Korstanje greep vrijdag op de 50 meter vlinder net naast de medailles. Niet veel later won hij wel goud met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Daarin zwom ook Marrit Steenbergen, die zich zaterdagochtend met de zesde tijd (2.00,01) plaatste voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. Eerder op vrijdag had ze gestunt door het goud te veroveren op de 100 meter vrije slag. Op de dubbele afstand was Imani de Jong sneller: 1.59,57, de vierde tijd in de series. Silke Holkenborg was met 2.00,35 goed voor de tiende tijd, maar met twee landgenotes voor haar zat een vervolg er niet in. Per land kwalificeren zich maximaal twee zwemsters voor de halve finales.

De Waard en Toussaint

Maaike de Waard kwam in de series van de 50 meter rugslag tot de derde tijd: 27,87. Ook Kira Toussaint (28,10, 6e) is door naar de halve finales.

De Waard komt zaterdagavond ook uit in de finale op de 50 meter vlinderslag, net als Kim Busch. Voor Tes Schouten wacht de finale op de 100 meter schoolslag, terwijl de vrouwen kort voor 20.00 uur de finale zwemmen op de 4x100 meter vrije slag.