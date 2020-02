Sturing zet topaankoop Bazoer in wachtkamer bij Vitesse

Riechedly Bazoer heeft weinig reden tot lachen, nu hij zijn basisplaats kwijt is bij Vitesse. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - De vlag ging afgelopen zomer uit bij Vitesse, toen de Arnhemse club Riechedly Bazoer als topaankoop kon presenteren, maar de ex-Ajacied heeft de verwachtingen nog niet in kunnen lossen en is nu zijn basisplaats kwijtgeraakt. Vitesse-trainer Edward Sturing kiest voor een andere invulling van het middenveld, waardoor Bazoer zich niet voor het eerst in zijn carrière vanaf de reservebank terug in het elftal moet zien te knokken.