Dartsdinosaurus Van der Voort blijft genieten; van bijbaantje tot de ’lompe’ Michael van Gerwen

Het is Hollands Glorie in het Players Championship, dat met Danny Noppert (editie 2) en Dirk van Duijvenbode (4 en 6) al drie Nederlandse winnaars kent. Dus rijst de vraag of het The Dutch Destroyer ook nog een keer gaat lukken. „Ha! Laten we het hopen”, zegt Vincent van der Voort met een lach. De 47-jarige dartsdinosaurus maakt zich op voor Players Championship 7&8 in het Duitse Hildesheim komend weekeinde. De nummer 32 van de wereld, één plaatsje onder Raymond van Barneveld, kijkt terug en vooruit aan de hand van vijf thema’s.