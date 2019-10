Drama voor Bertens: Opgave bij WTA Finals

Bertens begon het duel – met als inzet ene plek in de halve finale – goed en serveerde bij 5-4 voor de eerste set. Maar toen ontstonden de problemen. Ze verloor twee games, riep coach Elise Tamaela bij 5-6 de baan op en had op dat moment de tranen in haar ogen staan.

Na de tweede game van de tweede set liet Bertens een dokter en een fysiotherapeut de baan op komen die haar bloeddruk, haar hartslag en haar temperatuur opnamen.

Na een paar minuten was duidelijk dat Bertens niet meer verder kon. Ze feliciteerde Bencic met een omhelzing en besefte dat haar seizoen voorbij is.

Bekijk ook: Bertens gelooft in stunt bij WTA Finals