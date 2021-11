Sport Kort: Sven Roes mist wereldbeker Dordrecht na val

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sven Roes mist wereldbeker Dordrecht na val

16:08 uur Sven Roes kan deze week niet meedoen aan de wereldbeker shorttrack in Dordrecht. De 21-jarige Nederlander ging woensdag tijdens de training onderuit en liep daarbij een enkelblessure op.

Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe ernstig de blessure van Roes precies is. Friso Emons neemt de plek van Roes in Dordrecht over.

„Op dit moment kunnen ze op de eerste foto geen breuk zien, maar mijn ervaring zegt dat dat nog niet alles zegt. We moeten nog even de adem inhouden”, aldus bondscoach Jeroen Otter. Als Roes wel een breuk(je) heeft opgelopen, komt deelname aan de Olympische Spelen in gevaar. „Maar dat hangt er helemaal van af wat voor fractuur het is”, zei Otter.

De Nederlandse shorttrackers weten na komend weekeinde of ze alle beschikbare tickets voor de Winterspelen in de wacht hebben gesleept. Vooral op de 1500 meter voor mannen wordt het, na mindere prestaties tot dusverre in de wereldbeker, spannend of dat lukt. Sjinkie Knegt strandde afgelopen weekeinde in Debrecen vanwege een straf al in de kwartfinales.

Voor Otter en zijn ploeg zijn maximaal tien startbewijzen (vijf mannen en vijf vrouwen) voor de Olympische Spelen te verdienen.

Tusveld ook in 2022 bij wielerploeg Team DSM, promotie Naberman

14:50 uur De Nederlandse wielrenners Martijn Tusveld en Tim Naberman rijden komend seizoen voor de Duitse wielerploeg Team DSM. De 28-jarige Tusveld verlengde zijn contract met een jaar, de uit de opleidingsploeg overgehevelde Naberman zette zijn handtekening onder een contract tot en met 2023.

„Het is mijn doel om een renner te worden die belangrijk is op de moeilijke momenten, binnen en buiten de koersen. Dit is iets wat ik de komende jaren bij het team wil blijven ontwikkelen. Ik wil de volgende stap in mijn ontwikkeling maken en een renner worden waar ze echt op kunnen rekenen, zowel op als naast de fiets”, aldus de 22-jarige Naberman.

Team DSM verzekerde zich ook van de diensten van de Australische baanrenner Sam Welsford (25), die zijn focus op de weg gaat leggen.

Feyenoord met doelmannen Marciano, Jansen en Troost naar Praag

13.02 uur: Feyenoord-trainer Arne Slot heeft doelmannen Ofir Marciano, Thijs Jansen en Tein Troost opgenomen in de selectie voor het duel met Slavia Praag in de Conference League. Jansen en Troost zijn beiden pas 19 jaar oud, Marciano is dertien jaar ouder.

Feyenoord is met 21 spelers afgereisd naar Tsjechië. Eerste keeper Justin Bijlow is besmet met het coronavirus en daarom niet inzetbaar.

Ook onder anderen João Teixeira, Naoufal Bannis en Mark Diemers zijn in het vliegtuig gestapt. Dat drietal kreeg dit seizoen nog geen of nauwelijks speeltijd.

Feyenoord staat na vier duels op 10 punten, Slavia staat tweede met 6 punten.

Rojer (40) begint met Arévalo aan 20e jaar op tennistour

11.05 uur: Jean-Julien Rojer heeft in Marcelo Arévalo een nieuwe dubbelpartner gevonden. Samen met de speler uit El Salvador begint de tweevoudig grandslamkampioen in januari aan zijn twintigste seizoen op de internationale tennistour.

De 40 jaar oude Rojer zag onlangs de samenwerking met Wesley Koolhof beëindigd worden. De twee speelden slechts een paar maanden samen. Ze wisten aan elkaars zijde geen ATP-titel te veroveren.

Rojer won in 2015 Wimbledon en twee jaar later was hij de beste op de US Open. Beide keren zegevierde hij met de vier jaar jongere Roemeen Horia Tecau, die onlangs besloot zijn loopbaan te beëindigen. Rojer heeft besloten zijn carrière wel te verlengen.

Rojer, professional sinds 2003, is de mondiale nummer 38 in het dubbelspel. In 2015 stond hij derde op de wereldranglijst. Arévalo (31), die dit jaar met Matwé Middelkoop een ATP-titel veroverde (Winston-Salem), staat zeven plekken hoger.

KNHS samen met springruiters op zoek naar nieuwe bondscoach

11.04 uur: Paardensportbond KNHS gaat samen met de beste springruiters van Nederland op zoek naar een nieuwe bondscoach. De bond en de ruiters hebben dinsdagavond een gesprek gehad. Vorige week werd besloten afscheid te nemen van Rob Ehrens, die al zestien jaar in dienst was en graag was doorgegaan bij de KNHS. Ehrens voelde zich „afgeserveerd” en er werd met verbazing op zijn vertrek gereageerd.

„Het was een constructief overleg waarbij gezamenlijk de verdere contouren voor de nieuwe inrichting van het bondscoachschap zijn neergezet”, aldus de KNHS over de bijeenkomst van dinsdag. „Het doel is om samen te bouwen aan een stevig fundament voor succes, wat moet leiden tot een teammedaille tijdens de Olympische Spelen in Parijs.”

De KNHS heeft een vertrouwenscommissie ingesteld. Die commissie gaat later de gesprekken voeren met mogelijke kandidaten.

De 64-jarige Ehrens was bondscoach sinds 2005. De ploeg eindigde onder zijn leiding als vierde in de landenwedstrijd in Tokio, als vijfde op de Spelen van Beijing 2008 en als zevende bij Rio 2016. In Londen (2012) kon Ehrens twee zilveren medailles vieren, zowel met het team als individueel met Gerco Schröder.

Knicks verslaan Lakers in duel zonder LeBron James

07.52 uur: De basketballers van New York Knicks hebben een enerverend duel met Los Angeles Lakers in de Amerikaanse NBA gewonnen met 106-100. Bij de Lakers ontbrak vedette LeBron James, die geschorst was vanwege zijn uithaal in het gezicht van Isaiah Stewart van Detroit Pistons afgelopen zondag.

De Knicks namen een grote voorsprong in het begin van de wedstrijd, maar zagen de Lakers terugkomen. Het spel ging lang gelijk op, met in de slotfase een hoofdrol voor Immanuel Quickley, die de ploeg uit New York met vier driepunters aan de zege hielp. Russell Westbrook was bij de Lakers op dreef, maar zijn 31 punten, 13 rebounds en 10 assists waren niet afdoende om de ploeg uit Los Angeles de winst te bezorgen. Bij de Knicks was Evan Fournier topscorer met 26 punten.

Miami Heat versloeg Detroit Pistons met 100-92. Tyler Herro was de uitblinker bij Heat met 32 punten. Jerami Grant maakte er 21 voor de Pistons. Miami Heat doet het goed in de oostelijke divisie, de ploeg staat tweede achter Brooklyn Nets.

Titelhouder Spanje mist kopman Bautista Agut in Davis Cup

07.35 uur: Titelhouder Spanje mist kopman Roberto Bautista Agut in het finaletoernooi van de Davis Cup dat deze week begint. De nummer 19 van de wereld heeft een buikblessure opgelopen in de training. Bautista Agut was in 2019 de grote man bij Spanje, toen het in de finale van het fameuze landentoernooi Canada versloeg.

Albert Ramos vervangt Bautista Agut, meldt de Spaanse tennisbond. De ploeg moet het ook doen zonder Rafael Nadal, die nog altijd herstelt van een voetblessure. De andere spelers in het Spaanse team zijn Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez, Marcel Granollers en de 18-jarige debutant Carlos Alcaraz. Spanje treft in de groepsfase in Madrid vrijdag Ecuador en zaterdag Rusland.

Achttien landen, verdeeld over zes groepen, doen mee aan de zogeheten Davis Cup Finals. De speelsteden voor de groepsfase zijn Madrid, Innsbruck en Turijn. De halve finales en finale zijn in Madrid. Het toernooi duurt van 25 november tot en met 5 december. Nederland wist zich niet te plaatsen voor de finale