Sport Kort: titelhouder Spanje mist kopman Bautista Agut in Davis Cup

Titelhouder Spanje mist kopman Bautista Agut in Davis Cup

07.35 uur: Titelhouder Spanje mist kopman Roberto Bautista Agut in het finaletoernooi van de Davis Cup dat deze week begint. De nummer 19 van de wereld heeft een buikblessure opgelopen in de training. Bautista Agut was in 2019 de grote man bij Spanje, toen het in de finale van het fameuze landentoernooi Canada versloeg.

Albert Ramos vervangt Bautista Agut, meldt de Spaanse tennisbond. De ploeg moet het ook doen zonder Rafael Nadal, die nog altijd herstelt van een voetblessure. De andere spelers in het Spaanse team zijn Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez, Marcel Granollers en de 18-jarige debutant Carlos Alcaraz. Spanje treft in de groepsfase in Madrid vrijdag Ecuador en zaterdag Rusland.

Achttien landen, verdeeld over zes groepen, doen mee aan de zogeheten Davis Cup Finals. De speelsteden voor de groepsfase zijn Madrid, Innsbruck en Turijn. De halve finales en finale zijn in Madrid. Het toernooi duurt van 25 november tot en met 5 december. Nederland wist zich niet te plaatsen voor de finale