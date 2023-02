WK voor voetbalclubs dit jaar naar Saudi-Arabië

Aan het toernooi nemen zeven clubs deel, waaronder de winnaar van de Europese Champions League. De FIFA wil het WK voor clubs vanaf 2025 uitbreiden naar 32 deelnemers.

De afgelopen week werd het WK voor clubs van 2022 afgewerkt in Marokko. Real Madrid, de vertegenwoordiger van Europa, versloeg in de finale Al Hilal uit Saudi-Arabië met 5-3.

FIFA: Organisatoren VS, Mexico en Canada geplaatst voor WK 2026

De drie organisatoren van het WK voetbal van 2026, de Verenigde Staten, Mexico en Canada, zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. Het bestuur van de FIFA bevestigt na een vergadering dat „in de lijn van de lange traditie en gezien de sportieve en operationele overwegingen” alle gastheren zullen deelnemen aan het WK.

Doordat de VS, Mexico en Canada al zijn verzekerd van een startplek in de eindronde, zijn drie van de zes tickets van de Concacaf, de bond voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, al vergeven. Details over de verdere opzet van de kwalificaties volgen nog.

Het WK van 2026 is het eerste toernooi dat door drie landen wordt georganiseerd. Alleen in 2002 werd het WK in twee landen gehouden, in Zuid-Korea en Japan.