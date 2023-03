Historische thuisnederlaag Engelse rugbyers tegen Frankrijk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Frankrijk bezorgt Engelse rugbyers zwaarste thuisnederlaag ooit

20.55 uur: De Franse rugbyers hebben Engeland vernederd in het zeslandentoernooi. De ploeg won met 52-10 in de Londense rugbytempel Twickenham. Het was voor Engeland de zwaarste nederlaag ooit op eigen bodem.

Het was ook de grootste zege ooit voor de Fransen op de Engelsen. De ploeg maakte liefst zeven 'tries' in de wedstrijd en leidde halverwege al met 27-3. Thibaud Flament en Charles Ollivon maakten ieder twee 'tries'. Thomas Ramos werd uitgeroepen tot 'man van de wedstrijd'. Hij opende in de 2e minuut al de score met een 'try' en maakte in de hele wedstrijd ook nog eens zes 'conversies' (schot tussen de palen).

Frankrijk bleef door de zege kansrijk voor de eindzege in het jaarlijkse toernooi tussen de zes grootmachten in het rugby. De titelverdediger klom naar de tweede plaats. Ierland is koploper.

Dressuuramazone Van Liere tweede in wereldbeker Den Bosch

18.46 uur: Dressuuramazone Dinja van Liere is als tweede geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd van Den Bosch, tegenwoordig The Dutch Masters - Indoor Brabant genaamd. Van Liere, afkomstig uit Uden, kwam met Hermès N.O.P. tot een score van 88,375 punten. Ze moest alleen de Britse Charlotte Fry met Glamourdale voor zich dulden. De in Brabant wonende wereldkampioene, op de openingsdag ook al de sterkste, kwam uit op 86,835 punten.

Van Liere gaat als nummer 3 in de eindstand van het wereldbekerklassement naar haar eerste wereldbekerfinale. Thamar Zweistra is de tweede Nederlandse amazone die zich plaatste voor de finale in Omaha. Het wordt de tweede finale voor de Zeeuwse. Marieke van der Putten werd vijfde in de wereldbekerwedstrijd en maakt nog een kans op een startbewijs voor de finale.

Golfer Besseling valt ver terug in Kenia na slechte derde ronde

14.53 uur: Golfer Wil Besseling is ver teruggevallen op het Kenia Open. De 37-jarige Besseling begon het finaleweekend kansrijk, maar kende een slechte derde ronde in Nairobi.

Besseling ging rond in 76 slagen, liefst vijf slagen boven het baangemiddelde. Hij was het toernooi in Afrika donderdag nog begonnen met een score van zes slagen onder par.

Besseling zakte door de aanzienlijk mindere derde ronde van de gedeelde veertiende plaats naar de gedeelde 67e plek.

Darius van Driel ging het een stuk beter af. Hij noteerde een score van 71, het baangemiddelde. Hij gaat de slotdag in als de nummer 36. De leiding is na drie rondes in handen van de Spanjaard Jorge Campillo, die op -13 staat.

Brons voor turnster Veerman bij wereldbekerwedstrijd Bakoe

14.26 uur: Turnster Sanna Veerman is bij de wereldbekerwedstrijd van Bakoe als derde geëindigd in de toestelfinale aan de brug met ongelijke leggers. De Volendamse kwam in de hoofdstad van Azerbeidzjan tot een score van 13,766 punten, goed voor brons. Het goud ging naar de Chinese Qiyuan Qiu, die door de jury werd beoordeeld met een score van 14,700. Ze was daarmee ruim beter dan de Italiaanse Giorgia Villa: 14,000.

Eythora Thorsdottir, de andere Nederlandse in de brugfinale, werd zesde met een score van 13,566. De Rotterdamse had zich eerder afgemeld voor de finale op sprong.

Schaatser Westenbroek twee jaar langer bij Reggeborgh

10.29 uur: Schaatser Stefan Westenbroek rijdt ook de komende jaren voor schaatsploeg Reggeborgh. De 21-jarige sprinter heeft zijn contract bij het team van coach Gerard van Velde met twee jaar verlengd.

„Ik ben blij dat Reggeborgh mij dat vertrouwen geeft. Ik vind het een geweldige ploeg om deel van uit te maken en zit daar goed op mijn plek”, zei Westenbroek. „Nu hoop ik komend seizoen een volgende stap te maken en door te groeien.”

Westenbroek richt zich voornamelijk op de 500 meter en komt ook uit op de 1000 meter. Afgelopen seizoen was hij een tijd uit de roulatie wegens een gebroken teen.

Basketballer Embiid leidt inhaalrace in en wint nipt met Sixers

08.45 uur: Basketballer Joel Embiid heeft Philadelphia 76ers met 39 punten aan een nipte zege op Portland Trail Blazers geholpen. Het werd in Philadelphia 120-119. Met nog 6 minuten op de klok keken de Sixers nog tegen een achterstand van 13 punten aan.

Met nog 2 seconden op de klok stond het 119-118 voor de bezoekers, maar vlak voor de buzzer was Embiid nog trefzeker met een zogenoemd jump shot. De 28-jarige man van de avond bracht daarmee het publiek in extase in het Wells Fargo Center.

„We hebben de hele wedstrijd gevochten en zijn ook teruggekomen na een achterstand van 20 punten. Het zou op details beslist worden en dan moet je dit soort schoten maken. Mijn teamgenoten en coach hadden er vertrouwen in dat ik de klus zou klaren”, zei Embiid.

De laatste weken is Embiid bijzonder goed op dreef. In de laatste vijf duels kwam hij tot een gemiddeld puntenaantal van 37.

De Sixers boekten de vierde zege op een rij en staan nu derde in de Eastern Conference. Portland Trail Blazers speelt geen rol van betekenis in het westen en staat dertiende.