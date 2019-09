Nurmagomedov waarschuwt McGregor

De Russische MMA-vechter moest de afgelopen periode toekijken vanwege de knokpartij die plaatsvond ná zijn partij op Conor McGregor. Hij werd naar aanleiding van het incident voor negen maanden geschorst.

Nurmagomedov liet de Ierse superster vorig jaar oktober afkloppen door middel van een nekklem. Na afloop sprong hij de kooi uit en viel hij een lid aan van het entourage van McGregor aan.

Khabib Nurmagomedov tijdens zijn partij met Conor McGregor. Ⓒ AFP

The Notorious, die de Rus in aanloop naar het gevecht tot op het bot had beledigd, werd in de octagon aangevallen door een kameraad van Nurmagomedov. Hij sloeg van zich af met enkele rake klappen.

De UFC besloot beide heren, en met name Nurmagomedov, hard te straffen. The Eagle moest naast de schorsing ook een boete van omgerekend 438.000 euro betalen. McGregor mocht zes maanden niet vechten en moest een bedrag van 43.800 euro overmaken aan de bond.

In gesprek met ESPN benadrukt Nurmagomedov dat hij McGregor nooit zal vergeten. „Nooit. Als onze teams elkaar ergens tegenkomen, wordt het knokken. Honderd procent. Het maakt ons niet uit als we in de gevangenis belanden. Ik ben niet bang. Zij gaan naar het ziekenhuis, wij naar de politie. Zo simpel is het.”

De ongeslagen Nurmagomedov, die al zijn 27 partijen won, neemt het in Abu Dhabi op tegen Dustin Porier en verdedigt tegen de Amerikaan zijn lichtgewichttitel.

Khabib Nurmagomedov en Dustin Poirier tijdens een ’stare down’. Ⓒ Hollandse Hoogte

Porier verdiende het titelgevecht door eerder dit jaar Max Holloway te verslaan. Op het cv van The Diamond prijken in totaal 25 zeges. Vijf keer verloor hij.

