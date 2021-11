Werder Bremen-trainer stapt op na ophef om fraude met vaccinatiebewijs

Hoewel Anfang in alle toonaarden ontkent dat de geruchten waar zijn, stapt hij toch op. „Vanwege de extreem stressvolle situatie voor de club, het team, mijn familie en mezelf, heb ik besloten om mijn baan als hoofdtrainer van Werder Bremen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ik heb de verantwoordelijke personen gevraagd om mijn contract per direct te beëindigen en zij hebben dit verzoek ingewilligd”, zegt hij in een statement op de clubwebsite.

Met hem vertrekt overigens ook assistent-trainer Florian Junge. „Ik vind het erg jammer dat mijn tijd bij Werder Bremen eindigt. Ik voelde me hier enorm op mijn gemak en wens het team en alle anderen in en rond de club het allerbeste.”

Werder Bremen staat na dertien wedstrijden op de achtste plaats in de Tweede Bundesliga. De club treedt zaterdag aan tegen Schalke 04.