Lieke Klaver breekt na Femke Bol ook barrière van 50 seconden op 400 meter

Klaver liep 49,81 seconden en eindigde daarmee in de race op de tweede plaats achter de Poolse Natalia Kaczmarek, die won in 49,48. Klaver hapte bijna 4 tienden van haar persoonlijk record af, dat stond op 50,18.

Klaver is na regerend Europees kampioene Femke Bol de tweede Nederlandse die erin slaagt onder de 50 seconden te lopen op het sprintnummer. Bol heeft met 49,44 het Nederlands record outdoor in handen. De Amersfoortse kwam dit seizoen tot 49,82, precies 1 honderdste langzamer dan Klaver. Bol liep haar beste seizoenstijd in hetzelfde stadion eind juni bij het EK voor landenteams.

Met haar 49,81 klom Klaver naar de derde plaats op de Europese ranglijst van dit jaar. Ze liep de wedstrijd zoals vooraf bedacht; heel hard openen op de eerste 200 meter, doortrekken tot 300 meter en dan hopen dat ze niet zou instorten op de laatste meters. De 24-jarige Nederlandse kwam als eerste door de laatste bocht en hield goed tempo tot aan de finish, ook al kwam de Poolse Kaczmarek haar wel voorbij.

Onder de 50 seconden lopen was een van Klavers grote wensen voor dit zomerseizoen. Haar volgende wens is pieken op de komende WK in Boedapest en het daar beter doen dan de vierde plaats op de 400 meter vorig jaar bij de WK in Eugene.

Bouju pakt weer zilver in Finland

Raphael Bouju heeft op de EK atletiek onder 23 voor de tweede keer zilver gepakt. De 21-jarige Nederlandse sprinter eindigde op de titelstrijd in het Finse Espoo als tweede op de 200 meter, evenals afgelopen vrijdag op de 100 meter.

Bouju kwam in de laatste meters nog sterk oprukken en leek zelfs als eerste over de meet te gaan, maar de Israëliër Blessing Akwasi Afrifah bleek toch een fractie sneller te zijn: 20,67 om 20,68. Bouju kwam met zijn tijd niet in de buurt van de WK- en olympische limiet van 20,16, maar hij had te maken met tegenwind. Hij kwam wel in de buurt van zijn persoonlijk record van 20,65.

De zilveren plak van Bouju was de achtste medaille voor de Nederlandse atletiekploeg op het EK voor beloften.

„Ik heb nog niet zoveel 200 meters gelopen in mijn carrière, dus ik ben hier vrij nieuw in. Om die reden ben ik niet teleurgesteld, al had ik uiteraard liever het goud behaald”, zei Bouju na de wedstrijd. „Maar zilver op mijn eerste kampioenschap waar ik de 200 meter loop, is uitstekend. Ik zal vooral technisch gezien anders de bocht moeten lopen”, aldus de regerend Nederlands kampioen op de 100 meter, die op basis van zijn positie op de wereldranglijst ervan uitgaat dat hij kan meedoen aan de WK atletiek in Boedapest.

Roosen

Sven Roosen heeft de oogst van de Nederlands atletiekploeg in Espoo op negen medailles gebracht. De 21-jarige meerkamper uit Eindhoven veroverde brons op de tienkamp met 8128 punten. Hij dankte die plak aan een sterk gelopen 1500 meter, het slotonderdeel. Hij passeerde daardoor de Est Rasmus Roosleht in de eindstand.

Twee Noorse atleten staken erbovenuit. Markus Rooth won het goud met een kampioenschapsrecord van 8606 punten, Sander Skotheim greep het zilver met 8561 punten. Jeff Tesselaar, de tweede Nederlander in het veld, kwam met een persoonlijk record van 7753 punten uit op de negende plaats.

Roosen won twee van de tien onderdelen, de 100 meter (10,77) en de 400 meter (47,43). Op de afsluitende 1500 meter eindigde hij als derde (4.20,12). Hij werd ook derde bij het speerwerpen (60,38) en tweede op de 110 meter horden (14,53).

Met vier gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles eindigde Nederland als derde in de medaillespiegel achter Groot-Brittannië (7 goud, 3 zilver en 4 brons) en Frankrijk (6 goud, 4 zilver en 5 brons). Alida van Daalen was de gouddelver van de Oranje-equipe; zij won het kogelstoten en het discuswerpen.