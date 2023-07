Lieke Klaver breekt na Femke Bol ook barrière van 50 seconden op 400 meter

Klaver liep 49,81 seconden en eindigde daarmee in de race op de tweede plaats achter de Poolse Natalia Kaczmarek, die won in 49,48. Klaver hapte bijna 4 tienden van haar persoonlijk record af, dat stond op 50,18.

Tekst gaat verder onder de tweet

Klaver is na regerend Europees kampioene Femke Bol de tweede Nederlandse die erin slaagt onder de 50 seconden te lopen op het sprintnummer. Bol heeft met 49,44 het Nederlands record outdoor in handen. De Amersfoortse kwam dit seizoen tot 49,82, precies 1 honderdste langzamer dan Klaver. Bol liep haar beste seizoenstijd in hetzelfde stadion eind juni bij het EK voor landenteams.

Met haar 49,81 klom Klaver naar de derde plaats op de Europese ranglijst van dit jaar. Ze liep de wedstrijd zoals vooraf bedacht; heel hard openen op de eerste 200 meter, doortrekken tot 300 meter en dan hopen dat ze niet zou instorten op de laatste meters. De 24-jarige Nederlandse kwam als eerste door de laatste bocht en hield goed tempo tot aan de finish, ook al kwam de Poolse Kaczmarek haar wel voorbij.

Onder de 50 seconden lopen was een van Klavers grote wensen voor dit zomerseizoen. Haar volgende wens is pieken op de komende WK in Boedapest en het daar beter doen dan de vierde plaats op de 400 meter vorig jaar bij de WK in Eugene.