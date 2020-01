Heerenveen baalt van aftocht spits Dreyer

De Deen kwam afgelopen seizoen op huurbasis over van Brighton & Hove Albion. Heerenveen dacht hem het hele seizoen te kunnen gebruiken maar de Engelse club heeft besloten hem aan de koploper van Denemarken te verkopen.

Technisch manager Gerry Hamstra van sc Heerenveen betreurt dat er een vroegtijdig einde is gekomen aan het verblijf van Dreyer in Friesland. "Anders ontwikkelde zich hier goed. We hadden hem er in de tweede seizoenshelft graag bijgehouden. Door een clausule in zijn contract kon Anders echter een transfer naar FC Midtjylland maken."

Dreyer veroverde in de eerste helft van het seizoen geen basisplaats bij Heerenveen. Hij was vaak invaller en scoorde eenmaal in dertien duels.