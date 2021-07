Oud-tennisser John McEnroe onder vuur na opmerkingen over Wimbledon-opgave Emma Raducanu (18)

De opmerkingen van McEnroe zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Ajla Tomljanovic, de tegenstandster van Raducanu, net als bij verschillende artsen op sociale media.

De pas 18 jaar oude Raducanu werd buiten de baan behandeld. Ze oogde in de beginfase van de tweede set kortademig en haar longen werden gecontroleerd. Officials van het toernooi kwamen tijdens de behandelperiode terug op de baan en meldden de umpire dat Raducanu niet meer zou terugkeren. Later werd bekend dat het zou gaan om ademhalingsproblemen.

Osaka

McEnroe vergeleek het echter met de situatie van Naomi Osaka, die zich terugtrok van Roland Garros en Wimbledon, omdat ze kampt met angstaanvallen en depressies. „Ik vind het rot voor Emma, natuurlijk. Het lijkt erop dat het haar een beetje te veel is geworden, wat logisch is. Het doet me denken aan Osaka, waar we het de laatste zes weken al over hebben.”

Hij vervolgde: „Hoeveel kun je aan als speler? Hopelijk kan ze hier van leren. Misschien is het geen schande dat dit haar op haar 18e overkomt. Toen ik 18 was en hier speelde, was ik blij dat ik verloor.”

Emma Raducanu moest opgeven. Ⓒ ANP/HH

Hard oordeel

Tomljanovic vond dit wel een heel hard oordeel. „Je kan het je niet voorstellen hoe het is om in de vierde ronde hier te staan, in je eigen land. Op je 18e. Maar voor hem om zoiets te zeggen, dat is hard. Hij kan niet voor haar spreken.”

Ook tv-dokter Alex George tweette over de woorden van McEnroe. „Ik wist niet dat John McEnroe medisch gekwalificeerd is!”