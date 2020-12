Dick Advocaat heeft bij Feyenoord nog wel een paar lastige ’dossiers’

Steven Berghuis stapt uit voorzorg van het veld tijdens VVV-Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

VENLO - Alle Europa League-ellende, vier maanden corona- en blessureleed en frustratie over niet-gearriveerde spelers ten spijt, staat Feyenoord zo vlak voor de winterstop op een comfortabele plek in de top van de Eredivisie. Als Dick Advocaat na de zege op VVV-Venlo (0-3) zijn elftal nog even kan opladen voor Vitesse (uit) en SC Heerenveen (thuis) houdt hij uitzicht op een aardige afsluiting van zijn carrière als clubtrainer.