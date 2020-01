’Relatie Verstappen met Honda doet denken aan een jonge Senna’

De Nederlandse coureur eindigde de podium- en zegedroogte in de Formule 1 voor Honda in 2019. En dat meteen in het eerste jaar van de samenwerking tussen de motorleverancier en Red Bull.

Verstappen won de GP van Oostenrijk en wees op het podium met zijn vinger naar het logo van Honda. Het was de eerste F1-zege voor de Japanners sinds 13 jaar. Uiteindelijk won de Limburger drie races, waardoor hij op gelijke hoogte kwam met Keke Rosberg en Gerhard Berger, qua Honda-zeges.

Senna

Voor de lijstaanvoerder hiervan, moet Verstappen nog wel wat meer gaan winnen: Senna won 32 keer met een Honda-motor. Daarbij behaalde hij ook nog eens drie wereldtitels.

Yamamoto, managing director bij Honda, ziet in de Nederlander een belangrijke rol weggelegd. „Wij zien in hem een zeer belangrijke factor in het Honda-project. Hij is jong, maar zijn rijkwaliteiten zijn echt indrukwekkend”, vertelt hij aan Autosport.

Geven en nemen

Hij vervolgt: „Het lijkt net of je naar een jonge Senna zit te kijken, gezien zijn relatie met Honda. Max toont respect voor ons. Het voel voor hem vertrouwd. En dat hij naar ons logo wees op het podium gaf aan dat hij ook blij is met ons.”

Yamamoto vindt dat het een situatie van geven en nemen is. „Die emotie van hem willen we voeden door een goede motor af te leveren. Uiteraard zijn alle vier de coureurs zeer belangrijk voor ons”, zegt hij er diplomatiek bij.