Djokovic plaatst zich met speels gemak voor finale en gaat op voor tiende Australian Open-titel

De eerste set was niet eenvoudig voor Djokovic, momenteel de nummer 5 van de wereld. Hij kwam op een 5-1 voorsprong, maar gaf die uit handen nadat Paul zijn service had gebroken. De Amerikaan kwam terug tot 5-5, waarna Djokovic de set alsnog naar zich toe trok. Daarna kwam de toptennisser in zijn spel en hoewel Paul niet dramatisch speelde, kwam de Amerikaan er eigenlijk geen moment meer serieus aan te pas. De partij was binnen een kleine 2,5 uur afgelopen.

Djokovic stond negen keer eerder in de finale van de Australian Open. Telkens won hij. Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray (4 keer), Rafael Nadal (2 keer), Dominic Thiem en Daniil Medvedev waren allemaal niet tegen hem opgewassen in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 en 2021.

Coronahotel

Vorig jaar nam Djokovic niet deel aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Serviër reisde af naar Australië terwijl hij niet voldeed aan de vereisten voor niet-gevaccineerde reizigers en werd in een coronahotel geplaatst. Na veel juridisch getouwtrek werd hij het land uitgezet en kon Nadal de eindzege naar zich toe trekken in Melbourne.

22e titel?

Djokovic hoopt zondag op gelijke hoogte te komen met de één jaar oudere Nadal, die in totaal 22 grand slams op zijn naam schreef. De teller van de man uit Belgrado, nu al 27 partijen op een rij ongeslagen op de Australian Open, staat momenteel op 21. De gestopte Roger Federer was 20 keer de beste op een major en completeert de top-3 van meest succesvolle tennissers aller tijden.

„Ik had vijftien jaar geleden nooit kunnen bedanken dat mijn leven zo zou lopen. Ik ben gewoon heel dankbaar en probeer van elk moment te genieten. Tennis is een individuele sport, iedereen kijkt altijd naar jou. Het is dankzij mijn team en familie dat ik dit kan doen. Dit is ook hun succes”, sprak Djokovic na afloop op de baan.

Stefanos Tsitsipas staat in de finale van de Australian Open. Ⓒ ANP/HH

Op weg naar de halve finale rekende Djokovic de afgelopen twee weken af met Roberto Carballes Baena, Enzo Couacaud, Grigor Dimitrov, Alex De Minaur en Andrey Rublev. In de finale wacht dus een clash met Tsitsipas. Djokovic en hij speelden twaalf keer eerder tegen elkaar. De stand is 10-2 in Servisch voordeel. Ook de eerste plaats op de wereldranglijst staat zondag op het spel.

De finale begint zondagochtend om 09.30 uur Nederlandse tijd.

