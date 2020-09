Ploegleider Merijn Zeeman van Jumbo-Visma uit de Tour de gezet

Aanleiding is een incident bij de dagelijkse fietscontrole na de zeventiende etappe van woensdag, waarbij het optreden van Zeeman kennelijk niet door de beugel kon. De Amsterdamse ploegleider is zich van geen kwaad bewust, met dien verstande dat hij erkent dat er iets is gebeurd.

„Ik wil eerst met de president van de jury praten over dit voorval, voordat ik verder commentaar kan geven. Er is gisteren wat voorgevallen bij de fietscontrole, en daarop heb ik vanmorgen te horen gekregen dat ik niet meer welkom was bij die controles. Verder niets. Maar nu ik het communiqué lees, staat er iets heel anders.”

Jumbo-Visma stevent met Primoz Roglic af op de eindzege in de Ronde van Frankrijk. De kopman van de Nederlandse wielerformatie heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 57 seconden op naaste belager Tadej Pogacar. Tom Dumoulin is de tweede rijder van Jumbo-Visma in de top-10. De Limburger staat op een negende plek. Zijn achterstand op ploeggenoot Roglic bedraagt zeven minuten en 24 seconden. Jumbo-Visma won in deze Tour tot op heden drie etappes. Zo zegevierde Wout van Aert tweemaal en greep ook Roglic een keer de dagwinst.

