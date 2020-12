Programma WK darts: twee Nederlanders aan de oche

In de middagsessie is het namelijk de beurt aan zowel Dirk van Duijvenbode als Vincent van der Voort. Na sensationele zege op Rob Cross is Van Duijvenbode tegen Adam Hunt favoriet om de achtste finales te bereiken. Hunt is de nummer 76 van de Order of Merit. De Nederlander staat 33 plekken hoger en zal bovendien van het vertrouwen blaken na het uitschakelen van voormalig wereldkampioen Cross.

Na Aubergenius is het de beurt aan Van der Voort. De 45-jarige darter uit Purmerend wil dolgraag voor de zevende keer in zijn lange loopbaan de laatste zestien van de mondiale titelstrijd bij de PDC bereiken. In 2011 en 2015 vestigde Fast Vinnie zijn beste prestaties met een plek in de kwartfinales. Het zal absoluut geen makkie worden tegen Nathan Aspinall. De Engelsman is de nummer zes van de wereld en één van de outsiders.

Bekijk ook: Groots optreden Michael van Gerwen op WK darts

Vincent van der Voort Ⓒ ANP/HH

Maandag 28 december - middagsessie vanaf 13.00 uur

José de Sousa - Mervyn King

Dirk van Duijvenbode - Adam Hunt

Nathan Aspinall - Vincent van der Voort

Maandag 28 december - avondsessie vanaf 20.00 uur

Gary Anderson - Mensur Suljovic

Gerwyn Price - Brendan Dolan

Glen Durrant - Danny Baggish