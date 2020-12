Programma WK darts: Vincent van der Voort treft Nathan Aspinall

In de middagsessie is het namelijk de beurt aan zowel Dirk van Duijvenbode als Vincent van der Voort.

Mervyn King

Mervyn King opende het bal met een imponerende overwinning op José de Sousa. De Brit versloeg de Portugees met 4-0. King noteerde een gemiddelde van 103.5 en een finishpercentage van 57. De Sousa scoorde met een gemiddelde van 103.6 net iets beter dan King, maar kwam er op zijn dubbels niet aan te pas, met 40 procent.

Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode walste even later over Adam Hunt heen: 4-0. De 28-jarige Westlander gaat met de winnaar van de partij tussen de Engelsman Glen Durrant en de Amerikaan Danny Gabbish strijden om een plek in de kwartfinales.

De man die normaal de administratie doet op een auberginekwekerij in ’s-Gravenzande maakte veel indruk in het lege Alexandra Palace. Van Duijvenbode haalde een gemiddelde van ruim 104 punten per beurt.

Bekijk ook: Dirk van Duijvenbode blijft indruk maken op WK darts

Dirk van Duijvenbode Ⓒ ANP/HH

Na Aubergenius is het de beurt aan Van der Voort. De 45-jarige darter uit Purmerend wil dolgraag voor de zevende keer in zijn lange loopbaan de laatste zestien van de mondiale titelstrijd bij de PDC bereiken. In 2011 en 2015 vestigde Fast Vinnie zijn beste prestaties met een plek in de kwartfinales. Het zal absoluut geen makkelijke opgave worden tegen Nathan Aspinall. De Engelsman is de nummer zes van de wereld en één van de outsiders.

Bekijk ook: Groots optreden Michael van Gerwen op WK darts

Maandag 28 december - middagsessie vanaf 13.00 uur

José de Sousa - Mervyn King 0-4

Dirk van Duijvenbode - Adam Hunt

- Adam Hunt Nathan Aspinall - Vincent van der Voort

Maandag 28 december - avondsessie vanaf 20.00 uur