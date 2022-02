FOTO’S: Dít is de nieuwe auto van wereldkampioen Max Verstappen

De auto van Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez is flink veranderd ten opzichte van vorig jaar, omdat de (technische) regels in de koningsklasse van de autosport zijn gewijzigd. Veel aerodynamische onderdelen op de auto’s worden versimpeld. Het moet ertoe leiden dat een auto minder neerwaartse druk verliest, zodra-ie in de buurt komt van een voorganger. Dat moet dan weer resulteren in meer actie op de baan.

Overigens zal de RB18 er binnenkort tijdens de wintertests in Barcelona (23-25 februari) alweer een stuk anders uitzien dan op de foto’s van de presentatie. Net als de concurrentie zal Red Bull de grootste geheimen op de auto nu nog niet willen onthullen. Teambaas Christian Horner bevestigde dat dit niet een exacte kopie is van de auto die binnenkort het asfalt opgaat. De woensdag onthulde RB18 lijkt nog erg veel op het Formule 1-showmodel van de nieuwe auto’s van vorig jaar.

De voorvleugel, inclusief de endplates aan de zijkant, ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan in 2021. Datzelfde geldt voor de achtervleugel, die eveneens een minder complex ontwerp heeft. Daarnaast keert het grondeffect terug in de Formule 1, waardoor de auto’s als het ware naar het asfalt toe worden gezogen. De wielen zijn een stuk groter geworden; van 13 naar 18 inch. Wieldoppen zijn verplicht. Ook dat moet weer helpen om de luchtverstoring te verminderen.

De Japanse leverancier Honda blijft de motoren leveren, maar verdwijnt wel uit de officiële teamnaam. De renstal gaat nu officieel door het leven als Oracle Red Bull Racing. De naam van de sponsor, een Amerikaans softwarebedrijf, staat groot op de achtervleugel. Met die sponsordeal is een enorm bedrag van 100 miljoen dollar per jaar gemoeid.

Nieuw voor Verstappen is ook dat hij niet meer rijdt met nummer 33, maar met nummer 1. Hij kreeg die mogelijkheid na het winnen van zijn eerste wereldtitel en heeft die kans met beide handen aangegrepen.

Teambaas Christian Horner, Max Verstappen en Sergio Perez bij de onthulling van de nieuwe F1-auto. Ⓒ Red Bull content pool

Bekijk ook: Red Bull Racing sluit enorme sponsordeal ter waarde van half miljard

„Ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen en om te zien hoe alles aanvoelt”, aldus Verstappen. „Veel is nog onbekend wat betreft de auto. Het is niet dat je als coureur even instapt, in een auto die alleen een upgrade is ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste verandering. Ik heb voldoende tijd gehad om de batterij weer op te laden en zal zorgen dat ik er fysiek klaar voor ben.”

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.