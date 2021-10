Max Verstappen op weg naar Turkije: ’Hopelijk nu meer grip’

De race in Istanbul is dit jaar opnieuw op de kalender gekomen, omdat onder meer de Japanse Grand Prix is weggevallen. Verstappen rijdt wel met een speciale, overwegend witte kleurstelling van zijn RB16B, om motorleverancier Honda in het zonnetje te zetten en een andere race-overall.

„Voor ons als team en voor Honda is het jammer om de Japanse Grand Prix te missen, maar het is cool dat we in plaats daarvan in Turkije iets kunnen doen om het te vieren”, aldus Verstappen. „Het is speciaal dat de auto er anders uitziet, dus daar kijk ik naar uit.”

Niet beste weekeinde

Vorig jaar legde Lance Stroll zeer verrassend beslag op pole position tijdens een natte kwalificatie op Istanbul Park. Een dag later won Lewis Hamilton de race en verzekerde de Brit zich van zijn zevende wereldtitel. Verstappen eindigde uiteindelijk als zesde, spinde in de achttiende ronde na een duel met zijn huidige teamgenoot Sergio Pérez en zijn voorvleugel werd tijdens een pitstop verkeerd afgesteld.

„Het was niet ons beste weekeinde”, stelt Verstappen. „Ik denk dat het dit jaar heel andere omstandigheden zullen zijn. Hopelijk heeft het asfalt wat meer grip. Over het algemeen zal het voor iedereen een vrij nieuw weekeinde zijn, ik ben benieuwd hoe competitief we zijn.”

Vorig jaar was er vlak voor het Grand Prix-weekeinde nieuw asfalt neergelegd in Istanbul, waardoor het circuit erg glad was. Tijdens de komende editie is er zaterdag en zondag opnieuw kans op regen.

